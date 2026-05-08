हंतावायरस पर नजर रख रहा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, कहा- तैयारियों की समीक्षा कर रहे

अटलांटिक महासागर में काबो-वर्डे के पास जहाज MV होंडियस में हंतावायरस के मरीज सामने आने और संक्रमण से 3 मौत के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट हुआ है। समाचार एजेंसी ANI ने बताया कि मंत्रालय, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (NCDC), इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम (IDSP), विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और अन्य अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर स्थिति पर नजर रखे हुए है। मंत्रालय ने कहा कि वह जहाज की बदलती स्थिति से भी परिचित है।

सतर्क जहाज पर सवार 2 भारतीय अभी संक्रमितरहित- मंत्रालय मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि इस समय संक्रमण से प्रभावित जहाज पर 2 भारतीय नागरिक मौजूद हैं। ये दोनों व्यक्ति अभी तक बिना लक्षणों वाले हैं और स्थापित अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें निगरानी में रखा गया है। अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय WHO और अन्य के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया उपायों का समन्वय कर रहा है, जिसमें जांच सहायता की मजबूती, महामारी विज्ञान संबंधी आकलन और यात्रियों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है।

बैठक आपातकालीन बैठक बुलाई गई रिपोर्ट के मुताबिक, IDSP, NCDC के तहत आने वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्र (PHEOC) ने एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई है, ताकि तैयारियों की समीक्षा हो सके। अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह सतर्क है और WHO तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। अधिकारी ने बताया कि भारतीय नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण की सुरक्षा के लिए आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय भी सक्रिय रूप से किए जा रहे हैं।

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