प्रधानमंत्री से CBSE की 3 भाषा नीति रोकने की अपील, क्या पढ़ाई पर मंडराया संकट?

CBSE ने स्कूलों को जुलाई में नियम लागू करने का आदेश दिया

CBSE ने स्कूलों को आदेश दिया है कि वे 1 जुलाई 2026 तक इस नए नियम को लागू करें। जबकि अभी तक इसके लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार नहीं हुई हैं और खासकर संस्कृत के लिए तो योग्य शिक्षकों की भारी कमी है।

बोर्ड ने सुझाव दिया था कि स्कूल अस्थायी रूप से छठी कक्षा की किताबों का इस्तेमाल करें, लेकिन यह समाधान खास तौर पर दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों में कारगर नहीं है, जहां हिंदी का चलन कम है। यह पूरा मामला अब अदालत में है और इसका फैसला 15 जुलाई 2026 तक आने की उम्मीद है।