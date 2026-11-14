मुंबई में दम घोंटू गर्मी, AQI ने भी बिगाड़ा हाल

मुंबई में शनिवार की शुरुआत धुंध और हल्के कोहरे के साथ हुई, लेकिन यह शुरुआती राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। जल्द ही शहर को गर्मी और उमस ने अपनी चपेट में ले लिया।

इस दौरान शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 127 दर्ज किया गया, जो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि, नेवी नगर में AQI 208 तक पहुंच गया, जिससे वहां की हवा की गुणवत्ता कहीं ज्यादा खराब रही।