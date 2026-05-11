तेलंगाना में तेज रफ्तार हयाबुसा ने ली 5 लोगों की जान, लोगों का फूटा गुस्सा

याकूब अफजल की पहचान, लोगों ने की कार्रवाई की मांग

बाइक सवारों में से एक की पहचान याकूब अफजल (25) के तौर पर हुई है, जबकि दूसरे सवार का नाम अभी तक पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सड़क देर रात होने वाली रेसिंग और स्टंटबाजी के लिए बदनाम हो गई है। वे इस बात से बेहद नाराज हैं कि बार-बार शिकायतें करने के बावजूद इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब लोग मांग कर रहे हैं कि पुलिस गश्त बढ़ाई जाए, CCTV कैमरे लगाए जाएं और स्पीड गन का इस्तेमाल किया जाए, ताकि यह इलाका आखिरकार सुरक्षित बन सके।