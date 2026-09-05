हरियाणा में कूड़े के पहाड़, 30 दिन से हड़ताल पर सफाई कर्मी
हरियाणा में करीब 2,650 सफाई कर्मचारी इस शनिवार को कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन करने वाले हैं। दरअसल, शुक्रवार को उनकी हड़ताल को 30 दिन पूरे हो गए हैं। गुरुग्राम में जगह-जगह कूड़े के ढेर लग रहे हैं, जिसे देखते हुए कर्मचारियों ने नौकरी की सुरक्षा को लेकर कई अहम मांगें रखी हैं।
इनमें ठेके पर काम करने वालों को पक्की नौकरी देना, सफाई के काम से जुड़े ठेके की व्यवस्था पूरी तरह खत्म करना, रुके हुए साथियों की वापसी और नई स्थायी नौकरियां बनाना शामिल है।
हरियाणा सरकार ने सफाई कर्मचारियों को चेतावनी दी
सरकार ने कर्मचारियों से शनिवार तक काम पर लौटने को कहा है, वरना राज्य के कानूनों के तहत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का यह भी आरोप है कि हड़ताल कर रहे कुछ कर्मचारी दूसरे लोगों को काम करने से रोक रहे हैं और मशीनों व सामान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी आरोप में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई हैं।
यूनियन ने इन सभी दावों को गलत बताया है और उनका कहना है कि उनकी कोई भी मांग पूरी नहीं हुई। यूनियन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर 6 सितंबर तक हालात नहीं बदले, तो वे और बड़े प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।