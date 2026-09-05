हरियाणा में कूड़े के पहाड़, 30 दिन से हड़ताल पर सफाई कर्मी

सरकार ने कर्मचारियों से शनिवार तक काम पर लौटने को कहा है, वरना राज्य के कानूनों के तहत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का यह भी आरोप है कि हड़ताल कर रहे कुछ कर्मचारी दूसरे लोगों को काम करने से रोक रहे हैं और मशीनों व सामान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी आरोप में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई हैं।

यूनियन ने इन सभी दावों को गलत बताया है और उनका कहना है कि उनकी कोई भी मांग पूरी नहीं हुई। यूनियन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर 6 सितंबर तक हालात नहीं बदले, तो वे और बड़े प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।