हरियाणा के मंत्री का वाहन दुर्घटना का शिकार: एयरबैग ने बचाई जान, अब हालत स्थिर देश May 09, 2026

शुक्रवार को पानीपत की एल्डिको सिटी के पास एक सड़क हादसे में हरियाणा के पंचायत और खनन मंत्री कृष्ण लाल पंवार चोटिल हो गए। यह हादसा दोपहर करीब 3 बजे हुआ। यहां एक टोल प्लाजा पर अचानक ब्रेक लगने से कई गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। पंवार की टोयोटा इनोवा भी इस हादसे का शिकार हुई। गनीमत रही कि उनकी गाड़ी के एयरबैग सही वक्त पर खुल गए, जिससे उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई।