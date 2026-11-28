प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उन पर 'गंदा' पानी फेंका गया और उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी की अपनी मांग पर सरकार की कड़ी प्रतिक्रिया की आलोचना की। कुछ प्रदर्शनकारियों को थोड़ी देर के लिए हिरासत में लिया गया, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। वहीं, मेटा का कहना है कि उसके कंटेंट नियम स्थानीय कानूनों का पालन करते हैं और वह राजनीति में किसी का पक्ष नहीं लेता। इसके बावजूद कांग्रेस को डर है कि ये पाबंदियां आगामी चुनावों में उसकी संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्योंकि अगले साल सोशल मीडिया एक अहम भूमिका निभाने वाला है।