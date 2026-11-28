गुरुग्राम में मेटा के कार्यालय के बाहर युवाओं का प्रदर्शन, पुलिस ने की पानी की बौछार
हरियाणा पुलिस ने शनिवार को गुरुग्राम में मेटा के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस युवा कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए पानी की बौछार (वॉटर कैनन) का इस्तेमाल किया। यह समूह फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर विपक्षी आवाजों की कथित अनुचित सेंसरशिप के विरोध में इकट्ठा हुआ था। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि मेटा सत्तारूढ़ भाजपा का पक्ष ले रहा है, खासकर राज्य विधानसभा चुनावों के नजदीक आने पर।
प्रदर्शनकारियों ने 'गंदे' पानी का आरोप लगाया
प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उन पर 'गंदा' पानी फेंका गया और उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी की अपनी मांग पर सरकार की कड़ी प्रतिक्रिया की आलोचना की। कुछ प्रदर्शनकारियों को थोड़ी देर के लिए हिरासत में लिया गया, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। वहीं, मेटा का कहना है कि उसके कंटेंट नियम स्थानीय कानूनों का पालन करते हैं और वह राजनीति में किसी का पक्ष नहीं लेता। इसके बावजूद कांग्रेस को डर है कि ये पाबंदियां आगामी चुनावों में उसकी संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्योंकि अगले साल सोशल मीडिया एक अहम भूमिका निभाने वाला है।