हरियाणा STF ने विदेश से 27 खूंखार गैंगस्टर दबोचे

STF सिर्फ पुराने तरीकों की जासूसी पर ही निर्भर नहीं रहती। वह अपराधियों का पता लगाने के लिए बायोमेट्रिक्स, यात्रा रिकॉर्ड और फर्जी पासपोर्ट की जांच करती है। इससे विदेश में छिपे वांछित अपराधियों का ठिकाना, उनकी यात्रा का पूरा इतिहास और उनकी हरकतों का पता लगाना आसान हो जाता है।

अगस्त 2023 से अब तक STF ने दर्जनों लुक-आउट सर्कुलर (LOC) और रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए हैं। इसके अलावा, 93 पासपोर्ट रद्द किए गए हैं और विदेश में 12 गैंगस्टरों को पकड़वाने में भी सफलता मिली है। इन सभी को भारत प्रत्यर्पित या डिपोर्ट करने की प्रक्रिया जारी है। इस काम में और तेजी लाने के लिए, 4 वांछित भगोड़ों के बारे में जानकारी देने वालों को 10,000 डॉलर का इनाम देने पर भी विचार किया जा रहा है।