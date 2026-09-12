हरियाणा STF ने विदेश से 27 खूंखार गैंगस्टर दबोचे
हरियाणा पुलिस अंतरराष्ट्रीय अपराधों पर लगातार नकेल कस रही है और इसी कड़ी में अब तक उसने विदेश से 27 गैंगस्टरों को वापस भारत लाया है। उनकी स्पेशल टास्क फोर्स (STF) इस अभियान की अगुवाई कर रही है।
इस साल अकेले ही उन्होंने 14 अपराधियों को वापस भारत लाने में कामयाबी हासिल की है। इनमें एक सक्रिय और मोस्ट वांटेड अपराधी भी शामिल है, जिसे 4 अगस्त को संयुक्त अरब अमीरात से भारत डिपोर्ट किया गया था।
पुलिस महानिदेशक (DGP) अजय सिंघल ने बताया कि इन सभी कोशिशों का मुख्य मकसद यह है कि अपराधी या भगोड़े कहीं भी छिप न पाएं और उन्हें कानून के दायरे में लाया जा सके।
STF ने जारी किए LOC, 93 पासपोर्ट हुए रद्द
STF सिर्फ पुराने तरीकों की जासूसी पर ही निर्भर नहीं रहती। वह अपराधियों का पता लगाने के लिए बायोमेट्रिक्स, यात्रा रिकॉर्ड और फर्जी पासपोर्ट की जांच करती है। इससे विदेश में छिपे वांछित अपराधियों का ठिकाना, उनकी यात्रा का पूरा इतिहास और उनकी हरकतों का पता लगाना आसान हो जाता है।
अगस्त 2023 से अब तक STF ने दर्जनों लुक-आउट सर्कुलर (LOC) और रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए हैं। इसके अलावा, 93 पासपोर्ट रद्द किए गए हैं और विदेश में 12 गैंगस्टरों को पकड़वाने में भी सफलता मिली है। इन सभी को भारत प्रत्यर्पित या डिपोर्ट करने की प्रक्रिया जारी है। इस काम में और तेजी लाने के लिए, 4 वांछित भगोड़ों के बारे में जानकारी देने वालों को 10,000 डॉलर का इनाम देने पर भी विचार किया जा रहा है।