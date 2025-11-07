हरियाणा के हिसार में पुलिसकर्मी की घर के बाहर हत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर)

हरियाणा: हिसार में हुड़दंग मचा रहे युवकों को डांटने पर सब-इंस्पेक्टर की ईंटों से कुचलकर हत्या

लेखन गजेंद्र 10:43 am Nov 07, 202510:43 am

क्या है खबर?

हरियाणा के हिसार में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक सब इंस्पेक्टर (SI) की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। घटना गुरुवार रात 12 बजे की है। मृतक पुलिस अधिकारी 57 वर्षीय रमेश कुमार हैं। वे अगले साल जनवरी में रिटायर होने वाले थे। बताया जा रहा है कि रमेश ने घर के पास हुड़दंग मचा रहे युवकों को डांटा, जिसके बाद उनकी ईंट और डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई।