हरियाणा: हिसार में हुड़दंग मचा रहे युवकों को डांटने पर सब-इंस्पेक्टर की ईंटों से कुचलकर हत्या
क्या है खबर?
हरियाणा के हिसार में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक सब इंस्पेक्टर (SI) की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। घटना गुरुवार रात 12 बजे की है। मृतक पुलिस अधिकारी 57 वर्षीय रमेश कुमार हैं। वे अगले साल जनवरी में रिटायर होने वाले थे। बताया जा रहा है कि रमेश ने घर के पास हुड़दंग मचा रहे युवकों को डांटा, जिसके बाद उनकी ईंट और डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई।
हत्या
क्या है पूरा मामला?
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) कार्यालय में पिछले 10 साल से तैनात SI रमेश, ढाणी श्यामलाल की गली नंबर 3 मे रहते थे। उनके परिवार के कई अन्य सदस्य भी पुलिस विभाग में हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रात करीब 10:30 बजे उनके घर के बाहर कुछ युवक हुड़दंग मच रहे थे। वे गाली-गलौज भी कर रहे थे। शोर सुनकर रमेश घर से बाहर निकले और युवकों को हुड़दंग मचाने से मना किया, जिसके बाद युवक चले गए।
जांच
वापस लौटे और हत्या की
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि युवक मौके से जाने के बाद एक घंटे बाद कई कार और दोपहिया वाहन से वापस गली नंबर 3 पहुंचे। उन्होंने रमेश के घर के सामने गाली-गलौज की और बाहर निकलने को कहा। रमेश जब बाहर निकले तो युवकों ने उन पर डंडे और ईंट से हमला किया। रमेश बुरी तरह घायल हो गए। हमलावर युवक घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। रमेश को अस्पताल में मृत घोषित किया गया।