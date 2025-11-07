दिल्ली में धुंध कर रही परेशान, हवा की गुणवत्ता फिर 'बेहद खराब'

दिल्ली में धुंध कम नहीं हो रही है। पिछले 2 दिन से हवा का हाल थोड़ा बेहतर था, लेकिन शुक्रवार सुबह ये एक बार फिर 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, शुक्रवार सुबह 6 बजे तक, 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 311 रहा, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है। राजधानी के मध्य और उत्तरी हिस्सों में हवा सबसे अधिक जहरीली बताई जा रही है।

प्रदूषण दिल्ली में कहां कितना प्रदूषण? दिल्ली के बीचोबीच ITO में AQI 334 और नरेला में 333 तक पहुंच गया है। चांदनी चौक के आसपास AQI 350 पर पहुंच गया है। आनंद विहार के आसपास इलाके में AQI 329 दर्ज किया गया है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर AQI 290 रहा, जो 'खराब' श्रेणी में है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के आसपास AQI 222 है, जिसे 'खराब' श्रेणी में रखा गया है। पिछले दो दिन से अधिकतर इलाकों में AQI 'खराब' श्रेणी में था।

प्रदूषण गुरुवार को चौथा सबसे प्रदूषित शहर रहा दिल्ली CPCB ने 254 शहरों के आंकड़ों के आधार पर बताया कि गुरुवार को दिल्ली का औसत AQI 264 था, जिससे यह भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में चौथे स्थान पर रहा। सबसे प्रदूषित शहर हरियाणा का रोहतक रहा, जहां AQI 348 था, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। दिल्ली में अभी GRAP के दूसरे चरण की पाबंदियां लागू हैं। AQI 0-50 को 'अच्छा', 51-100 'संतोषजनक', 101-200 'मध्यम', 200-300 'खराब', 301-400 'बहुत खराब' और 401-500 'गंभीर' माना जाता है।

याचिका सुप्रीम कोर्ट में याचिका- स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने की मांग भारत में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें 'राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल' घोषित करने की मांग है। समग्र स्वास्थ्य कोच और कल्याण विशेषज्ञ ल्यूक क्रिस्टोफर कॉउटिन्हो द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि वायु गुणवत्ता का प्रबंधन करने में सरकार लगातार विफल रही है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक नागरिक को गारंटीकृत जीवन और स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार का प्रत्यक्ष और गंभीर उल्लंघन है।