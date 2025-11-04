हरियाणा: बात करने से मना करने पर युवक ने नाबालिग छात्रा को मारी गोली
क्या है खबर?
हरियाणा के फरीदाबाद में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने लाइब्रेरी से पढ़कर निकली नाबालिग छात्रा का पीछा किया और आगे जाकर उसे गोली मार दी। वारदात बल्लभगढ़ सिटी थाना क्षेत्र के श्याम कॉलोनी में सोमवार को हुई है। आरोपी ने छात्रा को देसी कट्टे से गोली मारी थी, जिसे वह मौके पर फेंककर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल छात्रा को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। उसका इलाज चल रहा है।
घटना
कई दिनों से छात्रा का पीछा कर रहा था युवक
पुलिस ने बताया कि 17 वर्षीय छात्रा शाम को लाइब्रेरी में पढ़ने जाती थी। आरोपी युवक भी उसी लाइब्रेरी में आता है। दोनों एक-दूसरे को जानते हैं। युवक कई दिनों से उसका पीछा कर रहा था। सोमवार शाम को उसने रोज की तरह उसका गली तक पीछा किया और गली में बिजली के खंभे के पास छात्रा को जबरन रोककर बात करने की कोशिश की थी। युवती ने बात करने से इनकार किया तो युवक ने गोली चला दी।
जांच
आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम गठित
पुलिस का कहना है कि आरोपी कई दिनों से छात्रा की हर गतिविधि पर नजर रख रहा था और देख रहा था कि वह किस रास्ते से आती-जाती है। घायल छात्रा ने आरोपी की पहचान कर ली है। उसने बयान में कहा, "मैं लड़के को जानती हूं, वह मुझे काफी समय से परेशान कर रहा था।" पुलिस ने घटनास्थल से देसी कट्टा और CCTV फुटेज बरामद कर ली है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम गठित की गई है।