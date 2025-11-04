फरीदाबाद में छात्रा को इसी इलाके में गोली मारी गई थी (तस्वीर: एक्स)

हरियाणा: बात करने से मना करने पर युवक ने नाबालिग छात्रा को मारी गोली

लेखन गजेंद्र 09:35 am Nov 04, 202509:35 am

क्या है खबर?

हरियाणा के फरीदाबाद में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने लाइब्रेरी से पढ़कर निकली नाबालिग छात्रा का पीछा किया और आगे जाकर उसे गोली मार दी। वारदात बल्लभगढ़ सिटी थाना क्षेत्र के श्याम कॉलोनी में सोमवार को हुई है। आरोपी ने छात्रा को देसी कट्टे से गोली मारी थी, जिसे वह मौके पर फेंककर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल छात्रा को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। उसका इलाज चल रहा है।