हरियाणा के सोनीपत में भूकंप से सहमे लोग, गहराई केवल 5 किलोमीटर नीचे

लेखन गजेंद्र 03:04 pm Jan 14, 202603:04 pm

क्या है खबर?

हरियाणा के सोनीपत में बुधवार को भूकंप के झटकों से लोग सहम गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.5 मापी गई है, लेकिन केंद्र की गहराई 5 किलोमीटर होने से असर ज्यादा महसूस हुआ। भूकंप के झटके लगते ही लोग अपने घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इसकी जानकारी साझा की है। इससे पहले 21 दिसंबर को हरियाणा के झज्जर में भी दोपहर 12 बजे 3.3 तीव्रता का भूकंप आया था।