हरियाणा के सोनीपत में भूकंप से सहमे लोग, गहराई केवल 5 किलोमीटर नीचे
क्या है खबर?
हरियाणा के सोनीपत में बुधवार को भूकंप के झटकों से लोग सहम गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.5 मापी गई है, लेकिन केंद्र की गहराई 5 किलोमीटर होने से असर ज्यादा महसूस हुआ। भूकंप के झटके लगते ही लोग अपने घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इसकी जानकारी साझा की है। इससे पहले 21 दिसंबर को हरियाणा के झज्जर में भी दोपहर 12 बजे 3.3 तीव्रता का भूकंप आया था।
भूकंप
पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा में भूकंप का असर ज्यादा
पिछले कुछ सालों में दिल्ली और इससे सटे हरियाणा में भूकंप का अधिक असर देखने को मिला है। यहां के रोहतक, गुरूग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, यमुनानगर और झज्जर में इसे सबसे अधिक महसूस किया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक, हरियाणा के ये जिले जोन फैक्टर 0.16 के तहत आते हैं, जो दिखाता है कि हरियाणा और आसपास हलचल बनी हुई है। हालांकि, विशेषज्ञों ने बड़े भूकंप की चेतावनी को इंकार किया है।
ट्विटर पोस्ट
राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने जानकारी दी
EQ of M: 3.4, On: 14/01/2026 12:49:39 IST, Lat: 29.04 N, Long: 76.77 E, Depth: 5 Km, Location: Sonipat, Haryana.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) January 14, 2026
For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0