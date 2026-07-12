हरियाणा में टाई से खेलते समय बच्चे की मौत के बार सरकार ने उठाया बड़ा कदम देश Jul 12, 2026

हरियाणा के भिवानी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां स्कूल की टाई से खेलते हुए 7 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। इस दुखद घटना के बाद हरियाणा बाल अधिकार आयोग हरकत में आ गया है। आयोग ने राज्य के सभी स्कूलों को आदेश दिया है कि वे अब बच्चों के लिए पारंपरिक नेक टाई की बजाय क्लिप-ऑन या वेल्क्रो वाली टाई का इस्तेमाल करें। इससे जहां बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म ठीक दिखेगी, वहीं उनके लिए दुर्घटना का खतरा भी कम हो जाएगा।