गुजरात पुलिस ने साइबर ठगी के शिकार लोगों को दी राहत, अब 1930 पर फोन करते ही दर्ज होगी FIR

जैसे ही कोई 1930 पर कॉल करेगा, तुरंत एक E-जीरो FIR दर्ज हो जाएगी और सीधे संबंधित पुलिस थाने को भेज दी जाएगी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के सहयोग से यह सिस्टम तैयार किया गया है, ताकि शिकायत दर्ज करने में देर न लगे और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। इसके बाद पुलिस तुरंत पीड़ित से संपर्क करती है और तुरंत जांच शुरू कर देती है। इस नई व्यवस्था का फायदा पहले ही मामले में देखने को मिला, जब पुलिस ने 'डिजिटल अरेस्ट' जैसी धोखाधड़ी में फंसे एक शख्स के 15.76 लाख रुपये बचा लिए।