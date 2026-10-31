तुकाराम मुंढे की हर्ष गोयनका ने की तारीफ, IAS अधिकारी ने बताई असली जनसेवा की परिभाषा

इस दौरान गोयनका ने एक महत्वपूर्ण बात उठाई। उनका कहना था कि सिविल सेवाओं में ईमानदारी कोई दुर्लभ या चौंकाने वाली बात नहीं होनी चाहिए।

मुंढे ने भी उनकी बात से सहमति जताई और कहा कि सही मायनों में बदलाव लाने के लिए टीम वर्क, खासकर फील्ड इंस्पेक्टर्स और कर्मचारियों का सहयोग बहुत जरूरी है।

दोनों ने ही इस बात पर जोर दिया कि लोगों को प्राथमिकता देना हमेशा से एक सामान्य चलन होना चाहिए, न कि कोई खास उपलब्धि।