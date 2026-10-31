तुकाराम मुंढे की हर्ष गोयनका ने की तारीफ, IAS अधिकारी ने बताई असली जनसेवा की परिभाषा
हाल ही में हुए एक कार्यक्रम में RPG समूह के के हर्ष गोयनका ने IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे को "शाम का हीरो" कहा। उन्होंने महाराष्ट्र के FDA प्रमुख के तौर पर गंदी रसोई और खाद्य सुरक्षा के प्रति मुंडे के कड़े रवैये की खूब तारीफ की।
हालांकि, तारीफ बटोरने के बजाय, मुंढे ने जोर देकर कहा कि असली जनसेवा तो ईमानदारी और नागरिकों के प्रति समर्पण जैसे मूल्यों पर आधारित होती है।
गोयनका और मुंढे ने ईमानदारी और टीम वर्क पर दिया जोर
इस दौरान गोयनका ने एक महत्वपूर्ण बात उठाई। उनका कहना था कि सिविल सेवाओं में ईमानदारी कोई दुर्लभ या चौंकाने वाली बात नहीं होनी चाहिए।
मुंढे ने भी उनकी बात से सहमति जताई और कहा कि सही मायनों में बदलाव लाने के लिए टीम वर्क, खासकर फील्ड इंस्पेक्टर्स और कर्मचारियों का सहयोग बहुत जरूरी है।
दोनों ने ही इस बात पर जोर दिया कि लोगों को प्राथमिकता देना हमेशा से एक सामान्य चलन होना चाहिए, न कि कोई खास उपलब्धि।