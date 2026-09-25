पेट्रोलियम मंत्री पुरी बोले- डीजल निर्यात जारी, क्षमता का होगा दमदार विस्तार

भारत लगातार अपनी रिफाइनिंग क्षमता को बढ़ा रहा है। जल्द ही यह क्षमता 267 मिलियन टन से बढ़कर लगभग 290 मिलियन टन प्रति वर्ष हो जाएगी। इसके अलावा, साल 2030-32 तक इसे और ज्यादा बढ़ाने की बड़ी योजनाएं भी बन रही हैं। इस कदम के पीछे बढ़ती मांग को पूरा करना और सऊदी अरामको जैसे बड़े निवेशकों को अपनी ओर खींचना है।

पुरी ने यह भी बताया कि भारत अपने निर्यात से जुड़े वादों पर हमेशा खरा उतरता है। इसका एक उदाहरण मॉरीशस के साथ 5 साल का आपूर्ति समझौता है। यह सब दिखाता है कि भारत वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक भरोसेमंद और टिकाऊ खिलाड़ी के तौर पर अपनी पहचान बनाना चाहता है।