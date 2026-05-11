महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू का कहर, 4 लाख मुर्गियां और 21 लाख से ज्यादा अंडे नष्ट
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महाराष्ट्र के नवापुर में हाल ही में बर्ड फ्लू का एक बड़ा प्रकोप सामने आया है। इसके चलते, 1 मई से 8 मई के बीच 13 फार्मों पर लगभग 4 लाख मुर्गियों को नष्ट करना पड़ा। इस बीमारी की वजह H5N1 वायरस है। अधिकारियों ने रोग को आगे फैलने से रोकने के लिए 21 लाख से ज्यादा अंडे और करीब 5 लाख किलोग्राम पोल्ट्री फीड भी नष्ट कर दिए हैं।
महाराष्ट्र का ध्यान अब बैकयार्ड पोल्ट्री पर
बड़े फार्मों पर मुर्गियों को नष्ट करने का काम खत्म होने के बाद, अब अधिकारी बैकयार्ड पोल्ट्री पर ध्यान दे रहे हैं। इस वजह से, नष्ट किए जाने वाले पक्षियों की कुल संख्या और बढ़ सकती है। पशुपालन विभाग के डॉ. संजय कचणे ने बताया कि फिलहाल तेजी से टेस्टिंग की जा रही है। लैब जांच के लिए नमूने भेजे जा रहे हैं और बीमारी को फैलने से रोकने के लिए सभी स्थानीय फार्मों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।