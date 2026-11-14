गुवाहाटी में 22 ट्रांसजेंडर उगाही और धमकाने के आरोप में गिरफ्तार

गुवाहाटी पुलिस ने 22 ट्रांसजेंडर लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि वे ट्रैफिक सिग्नल और सार्वजनिक आयोजनों में लोगों से जबरन पैसे वसूलते थे, धमकाते थे और अश्लील हरकतें करते थे।

पुलिस को लोगों से कई शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई का नेतृत्व बड़े अधिकारियों ने किया। पुलिस का कहना है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और गृह मंत्रालय द्वारा ट्रांसजेंडर से जुड़े मामलों को संभालने के लिए जारी किए गए नए दिशानिर्देशों का पूरा पालन किया है।