गुवाहाटी में 22 ट्रांसजेंडर उगाही और धमकाने के आरोप में गिरफ्तार
गुवाहाटी पुलिस ने 22 ट्रांसजेंडर लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि वे ट्रैफिक सिग्नल और सार्वजनिक आयोजनों में लोगों से जबरन पैसे वसूलते थे, धमकाते थे और अश्लील हरकतें करते थे।
पुलिस को लोगों से कई शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई का नेतृत्व बड़े अधिकारियों ने किया। पुलिस का कहना है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और गृह मंत्रालय द्वारा ट्रांसजेंडर से जुड़े मामलों को संभालने के लिए जारी किए गए नए दिशानिर्देशों का पूरा पालन किया है।
पुलिस पहचान पत्र की जांच कर रही
गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को अदालत में पेश किया गया। उनके पहचान पत्रों की जांच की जा रही है ताकि उनकी सच्चाई का पता चल सके।
पुलिस ने गिरफ्तार लोगों से तय कमेटी द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट भी मांगे हैं। इन सर्टिफिकेट और पहचान पत्रों की भी जांच की जाएगी, जिससे उनकी प्रामाणिकता साबित हो सके। संयुक्त पुलिस कमिश्नर अंकुर जैन ने जोर देकर कहा कि कानून को निष्पक्ष और सम्मानजनक तरीके से लागू किया जा रहा है।