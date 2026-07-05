गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अमीनुल को घोषित किया विदेशी, 15 दस्तावेजों को किया खारिज देश Jul 05, 2026

असम के एक दिहाड़ी मजदूर अमीनुल हक को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने विदेशी घोषित कर दिया है। उन्होंने अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 15 दस्तावेज पेश किए थे, फिर भी अदालत ने उन्हें विदेशी माना। कोर्ट ने कहा कि अमीनुल हक विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत नागरिकता के लिए तय कानूनी शर्तों को पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने जो दस्तावेज दिए, उनमें 1951 NRC की कॉपी, मतदाता सूची, एक जमीन के दस्तावेज और अपने पिता की गवाही भी शामिल थी, लेकिन इनमें से कोई भी दस्तावेज अदालत को यह भरोसा नहीं दिला पाया कि अमीनुल 24 मार्च, 1971 से पहले भारत के नागरिक थे, जो असम में नागरिकता के लिए तय कट-ऑफ तारीख है।