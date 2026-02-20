गुरूग्राम में लिव-इन पार्टनर ने युवती को बंधक बनाकर पीट-पीटकर अधमरा किया, हालत गंभीर

गुरूग्राम में लिव-इन पार्टनर ने त्रिपुरा की युवती को बंधक बनाकर पीटा

लेखन गजेंद्र 11:33 am Feb 20, 202611:33 am

क्या है खबर?

दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरूग्राम में एक 19 वर्षीय युवक ने अपनी लिव-इन पार्टनर को बंधक बनाकर इतना बुरी तरह पीटा कि वह जिंदगी और मौत से लड़ रही है। घटना सेक्टर-69 स्थित ग्रेट पीजी (PG) में घटी है। यहां युवक और युवती दोनों साथ में किराए पर रहते हैं। आरोपी का नाम शिवम है, जो दिल्ली का रहने वाला है, जबकि युवती त्रिपुरा की रहने वाली है। युवती की हालत नाजुक है। वह दिल्ली AIIMS में भर्ती है।