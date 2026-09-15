गुरुग्राम: कार चालक पर हत्या के प्रयास में मामला दर्ज, बाइकर बोली- गलती थी तो भागा क्यों?

सिया ने कहा, "अगर ड्राइवर को मेरी इतनी चिंता थी, तो यह उसकी जिम्मेदारी थी कि वह गाड़ी रोकता और देखता कि मुझे चोट तो नहीं आई है। सभी वीडियो में दिख रहा है कि उसने मेरी बाइक को टक्कर मारी और बिना एक पल भी रुके मौके से भाग गया, यह देखे बिना कि मैं जिंदा हूं या मर गई। मुझे ऐसे लोगों पर शर्म आती है। उन्हें यह एहसास नहीं होता कि उनके परिवार में भी महिलाएं हैं।"