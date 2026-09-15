गुरुग्राम हिट-एंड-रन: सिया बोलीं- जानबूझकर टक्कर, बैंसला ने बताया 'स्टंट'
गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर हुआ हिट-एंड-रन मामला काफी सुर्खियों में है। बाइक सवार सिया का आरोप है कि कार चालक कल्याण बैंसला ने उन्हें जानबूझकर टक्कर मारी। उनका यह भी कहना है कि गाड़ी में बैठे लोग नशे में धुत लग रहे थे और उनका बर्ताव भी काफी आक्रामक था।
वहीं, बैंसला के वकील ने सिया के इंस्टाग्राम वीडियो को एक स्टंट बताया है। वकील का तर्क है कि सिया सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स और व्यूज बढ़ाने के लिए यह सब पब्लिसिटी के लिए कर रही हैं।
कल्याण बैंसला ने भागने की बात स्वीकारी
कल्याण बैंसला ने यह मान लिया है कि वह भीड़ के डर से मौके से फरार हो गए थे। हालांकि, उनका दावा है कि यू-टर्न पर हुई यह टक्कर महज एक हादसा थी और इसमें जानबूझकर कुछ नहीं किया गया था।
उनके वकील ने यह भी बताया कि सिया तेज रफ्तार से बाइक चला रही थीं, जो इस पूरे मामले की एक वजह हो सकती है। इसी बीच, सिया के पिता ने बैंसला और कार में मौजूद अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया है। इसकी वजह यह है कि दोनों ही परिवार अब भी अपनी-अपनी बातों पर अड़े हुए हैं।