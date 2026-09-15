गुरुग्राम हिट-एंड-रन: सिया बोलीं- जानबूझकर टक्कर, बैंसला ने बताया 'स्टंट'

कल्याण बैंसला ने यह मान लिया है कि वह भीड़ के डर से मौके से फरार हो गए थे। हालांकि, उनका दावा है कि यू-टर्न पर हुई यह टक्कर महज एक हादसा थी और इसमें जानबूझकर कुछ नहीं किया गया था।

उनके वकील ने यह भी बताया कि सिया तेज रफ्तार से बाइक चला रही थीं, जो इस पूरे मामले की एक वजह हो सकती है। इसी बीच, सिया के पिता ने बैंसला और कार में मौजूद अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया है। इसकी वजह यह है कि दोनों ही परिवार अब भी अपनी-अपनी बातों पर अड़े हुए हैं।