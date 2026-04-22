560 दिन का इंतजार खत्म! 400 फीट ऊंचे टावर पर चढ़े गुरजीत सिंह अब उतरेंगे नीचे

खालसा उतरेंगे सिंह स्वीट्स पर

खालसा शुक्रवार, 24 अप्रैल 2026 को सिंह स्वीट्स पर होने वाले एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान टावर से नीचे उतरेंगे। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि फसल के मौसम में मदद कर सकें।

अधिकारियों ने उन्हें क्रेन से उतरने की पेशकश भी की थी, लेकिन खालसा ने अपनी शर्तों पर खुद ही नीचे उतरने का फैसला किया और अंत तक अपनी आजादी की भावना को बनाए रखा। धरम युध मोर्चा भी अपना धरना समाप्त करेगा, जो इस बदलाव के लिए संघर्ष करने वाले सभी लोगों के लिए एक अहम पड़ाव होगा।