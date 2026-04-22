560 दिन का इंतजार खत्म! 400 फीट ऊंचे टावर पर चढ़े गुरजीत सिंह अब उतरेंगे नीचे
पंजाब के पटियाला में 400 फुट ऊंचे टावर पर करीब 560 दिनों से बैठे गुरजीत सिंह खालसा अब अपना प्रदर्शन खत्म करने जा रहे हैं। उन्होंने सख्त बेअदबी कानून लागू करने की मांग को लेकर यह मुहिम शुरू की थी, जिसे धरम युध मोर्चा के धरने का भी पूरा समर्थन मिला। अब सरकार ने नया कानून लागू कर दिया है, जिसके बाद उनकी यह खत्म हो जाएगी।
खालसा उतरेंगे सिंह स्वीट्स पर
खालसा शुक्रवार, 24 अप्रैल 2026 को सिंह स्वीट्स पर होने वाले एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान टावर से नीचे उतरेंगे। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि फसल के मौसम में मदद कर सकें।
अधिकारियों ने उन्हें क्रेन से उतरने की पेशकश भी की थी, लेकिन खालसा ने अपनी शर्तों पर खुद ही नीचे उतरने का फैसला किया और अंत तक अपनी आजादी की भावना को बनाए रखा। धरम युध मोर्चा भी अपना धरना समाप्त करेगा, जो इस बदलाव के लिए संघर्ष करने वाले सभी लोगों के लिए एक अहम पड़ाव होगा।