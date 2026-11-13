मुंबई एयरपोर्ट ने रोके गल्फ एयरलाइंस के 2027 के स्लॉट, राजनयिक तनाव बढ़ने की चेतावनी

यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब MIAL मार्च 2027 से टर्मिनल के अपग्रेडेशन का काम शुरू करने वाला है। इस वजह से वह हर साल 50 लाख यात्रियों की क्षमता कम करने की योजना बना रहा है। MIAL ने यह भी सुझाया है कि कुछ उड़ानों को नवी मुंबई एयरपोर्ट पर शिफ्ट कर दिया जाए।

लेकिन एयरलाइंस इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि मरम्मत या आधुनिकीकरण के नाम पर उनके मौजूदा अधिकारों को खत्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर यह मामला जल्द ही नहीं सुलझा तो वे भी "जवाबी कार्रवाई" करने पर मजबूर हो जाएंगी।

एयरलाइन ऑपरेटर्स कमेटी ने इस पूरे मामले में सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग भी की है।