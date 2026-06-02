गुजरात के सूरत में भीषण सड़क हादसा

सूरत: 2 बसों और एक ट्रैक्टर की टक्कर में 7 यात्रियों की मौत, कई जिंदा जले

लेखन आबिद खान 07:47 pm Jun 02, 202607:47 pm

क्या है खबर?

गुजरात के सूरत में एक दर्दनाक सड़क हादसे में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। बारडोली के पास धुलिया राजमार्ग पर 2 बसों की भीषण टक्कर हो गई है, जिसके बाद एक बस पलट गई और उसमें आग लग गई। वहीं, घटना में कम से कम 15 लोग घायल हुए हैं। बसों में सवार यात्री और घटना की भयावहता को देखते हुए हताहतों की संख्या और बढ़ने की आशंका है।