गुजरात: सूरत में पानी भरते ही ढह गया 21 करोड़ रुपये का टैंक, भ्रष्टाचार का आरोप

गुजरात के सूरत से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सरकारी कामकाज में भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। यहां मांडवी तालुका के ताड़केश्वर गांव में 21 करोड़ रुपये की लागत से पानी का टैंक तैयार किया गया था, जो उद्घाटन से पहले ही ढह गया। बताया जा रहा है कि टैंक का कुछ दिन बाद उद्घाटन होना था, जिसके लिए उसमें भारी भरकर परीक्षण किया जा रहा था, लेकिन पानी भरते ही टैंक भर-भराकर गिर पड़ा।

जांच पिछले 3 साल से बन रही थी टंकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गांव में एक परियोजना के तहत 11 लाख लीटर की जल भंडारण क्षमता वाला पानी का टैंक और सेप्टिक टैंक बनाया जा रहा है। टैंक बनाने का काम राज्य जल आपूर्ति विभाग पिछले 3 साल से करा रहा था। यह 15 मीटर ऊंचा था, जिसमें 2 दिन से पानी भरा जा रहा था, लेकिन सोमवार आधी रात को अचानक ढह गया। इससे 14 गांवों को पाइप से स्वच्छ पेयजल मिलने की उम्मीद टूट गई है।

जांच जांच कराने का आदेश टैंक के गिरने के बाद आसपास के घरों में पानी घुस गया और 3 लोग घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में पता चला कि टैंक को जेंटी सुपर एजेंसी नामक कंपनी बना रही थी। अधिकारियों ने मामले की जांच के लिए सरदार वल्लभभाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तकनीकी इंजीनियरों को लगाया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। बता रहे कि टैंक बनाने में घटिया गुणवत्ता की सामग्री उपयोग की गई थी।

