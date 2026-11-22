बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार का एक सदस्य सेना में था, जिनकी पोस्टिंग कच्छ में ही थी। उन्होंने उत्तराखंड से अपने परिवार को कच्छ घूमने बुलाया था।

हादसे की जानकारी मिलने पर सेना के अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे।

पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान सौरभ सिंह नेगी (30), उनकी पत्नी सविता (30), उनकी 3 महीने की बेटी शिविका, राजेश सिंह रावत (35), उनकी बेटी रक्षिता (7), रिंकी गोसाईं (30) और उनकी 4 वर्षीय बेटी वामिका के रूप में हुई है।