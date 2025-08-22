अहमदाबाद के बाद अब बालासिनोर में कक्षा 8 के छात्र को सहपाठी ने चाकू मारा
क्या है खबर?
गुजरात में अहमदाबाद में 8वीं के छात्र द्वारा 10वीं के छात्र को चाकू मारने के बाद खेड़ा जिले के बालसिनोर कस्बे में ऐसा ही मामला सामने आया है। स्थानीय गुजराती मीडिया के मुताबिक, घटना एक प्राथमिक विद्यालय में घटी है। यहां कक्षा 8 के एक छात्र पर उसके ही सहपाठी ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। छात्र को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
हमला
क्या है पूरा मामला?
रिपोर्ट के मुताबिक, स्कूल में छात्रों की बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। दोनों ने एक-दूसरे को बाहर देखने की बात कही। स्कूल की छुट्टी होने के बाद तलाव दरवाजा गेट के पास एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। छात्र को 3 से 4 जगह चाकू लगे हैं। बताया जा रहा है कि छात्र ने छुट्टी के बाद चाकू का इंतजाम किया था। पुलिस ने आरोपी छात्र को पकड़ा है।
घटना
अहमदाबाद में सांप्रदायिक बवाल में बदला छात्रों की बीच का मामला
अहमदाबाद के खोखरा स्थित सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल में कक्षा 10 के छात्र नयन और कक्षा 8 के छात्र के बीच कुछ दिन पहले बहस हुई थी। मंगलवार को कक्षा 8 के छात्र ने छुट्टी के समय नयन के पेंट में चाकू घोंप दिया। छात्र की इलाज के दौरान बुधवार को मौत हो गई। इसके बाद अहमदाबाद में बवाल फैल गया है। गुस्सायी भीड़ ने स्कूल में हमला कर तोड़फोड़ कर दिया। घटना को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है।