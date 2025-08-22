अहमदाबाद के बाद अब बालासिनोर में कक्षा 8 के छात्र को सहपाठी ने चाकू मारा

गुजरात के बालसिनोर में छात्र ने सहपाठी को चाकू मारा

लेखन गजेंद्र 10:48 am Aug 22, 202510:48 am

क्या है खबर?

गुजरात में अहमदाबाद में 8वीं के छात्र द्वारा 10वीं के छात्र को चाकू मारने के बाद खेड़ा जिले के बालसिनोर कस्बे में ऐसा ही मामला सामने आया है। स्थानीय गुजराती मीडिया के मुताबिक, घटना एक प्राथमिक विद्यालय में घटी है। यहां कक्षा 8 के एक छात्र पर उसके ही सहपाठी ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। छात्र को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।