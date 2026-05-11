हिमाचल की खतरनाक सड़कों पर फिर कहर, 6 यात्रियों की खाई में गिरकर मौत

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू ने जताया दुख, मदद का भरोसा दिलाया

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस खबर से उनका दिल 'बेहद दुखी' है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों को सांत्वना देने और हरसंभव सहायता करने का आश्वासन दिया। हालांकि, यह पहला मौका नहीं है जब ऐसी घटना हुई है। पिछले ही अप्रैल महीने में, इन्हीं पहाड़ी रास्तों पर हुए एक और हादसे में 3 सैलानियों की जान चली गई थी। दरअसल, यहां की खड़ी ढलानें और खतरनाक घुमावदार मोड़ हमेशा ड्राइविंग को जोखिम भरा बनाते हैं।