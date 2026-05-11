हिमाचल की खतरनाक सड़कों पर फिर कहर, 6 यात्रियों की खाई में गिरकर मौत
गुजरात से घूमने निकले कुछ लोगों की सड़क यात्रा उस वक्त दुखद हादसे में बदल गई, जब हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में उनकी कार लोहरू-डलहौजी रोड पर 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस भयानक हादसे में कम से कम 6 लोगों की जान चली गई, वहीं 4 अन्य घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू ने जताया दुख, मदद का भरोसा दिलाया
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस खबर से उनका दिल 'बेहद दुखी' है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों को सांत्वना देने और हरसंभव सहायता करने का आश्वासन दिया। हालांकि, यह पहला मौका नहीं है जब ऐसी घटना हुई है। पिछले ही अप्रैल महीने में, इन्हीं पहाड़ी रास्तों पर हुए एक और हादसे में 3 सैलानियों की जान चली गई थी। दरअसल, यहां की खड़ी ढलानें और खतरनाक घुमावदार मोड़ हमेशा ड्राइविंग को जोखिम भरा बनाते हैं।