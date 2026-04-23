गुजरात: 288 करोड़ रुपये की साइबर धोखाखड़ी का भंडाफोड़, CID ने 8 शातिरों को दबोचा

300 से ज्यादा धोखाधड़ियों के मामलों का खुलासा

पुलिस ने गिरोह के पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप और बहुत सारे दस्तावेज जब्त किए हैं। इन दस्तावेजों में कई कंपनियों की जानकारी, पहचान के कागज और नकली इनवॉयस शामिल हैं।

इन सबूतों से यह स्पष्ट हुआ है कि यह गिरोह 300 से ज्यादा साइबर धोखाधड़ी के मामलों में शामिल था। इनमें से 181 मामले सूरत और भावनगर से जुड़े हैं। कुल मिलाकर, इन घोटालों में 288 करोड़ रुपये से ज्यादा की अवैध रकम का लेनदेन किया गया था। राजकोट से पकड़े गए आरोपियों के तार 26 अन्य शिकायतों से जुड़े मिले हैं। पुलिस ने आम जनता से अपनी बैंकिंग जानकारी सुरक्षित रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि दिखने पर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचित करने की अपील की है।