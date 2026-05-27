ड्रग तस्करी: गुजरात तट से 1,000 करोड़ की कोकीन जब्त 

मुंबई हवाई अड्‌डे पर भी हुई थी कार्रवाई

यह अकेला मामला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही मुंबई हवाई अड्‌डे पर कस्टम अधिकारियों ने अदीस अबाबा से आए कुछ यात्रियों को पकड़ा था। ये यात्री अपने शरीर के अंदर कोकीन से भरे कैप्सूल छिपाकर लाए थे।

इस मामले में कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे 2 किलोग्राम से भी ज्यादा कोकीन मिली। इसकी कीमत 4.25 करोड़ रुपये आंकी गई है।

ड्रग तस्करी की इन लगातार हो रही घटनाओं ने भारत के पश्चिमी तट पर सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में यहां और कड़ी जांच और निगरानी की जरूरत महसूस की जा रही है।