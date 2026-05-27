ड्रग तस्करी: गुजरात तट से 1,000 करोड़ की कोकीन जब्त
गुजरात के आतंकवाद-विरोधी दस्ता (ATS) और कोस्ट गार्ड ने मिलकर एक बड़ी ड्रग तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्होंने कच्छ के पास एक यूरोपीय जहाज से 100 किलोग्राम से भी ज्यादा कोकीन पकड़ी है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 1,000 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
जानकारी के अनुसार, यह जहाज पाकिस्तान के पोर्ट कासिम से आया था। इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। अधिकारी अब यह पता लगाने में जुटे हैं कि ये ड्रग्स यहां तक कैसे पहुंचे और इस तस्करी में कौन-कौन लोग शामिल हैं।
मुंबई हवाई अड्डे पर भी हुई थी कार्रवाई
यह अकेला मामला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही मुंबई हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों ने अदीस अबाबा से आए कुछ यात्रियों को पकड़ा था। ये यात्री अपने शरीर के अंदर कोकीन से भरे कैप्सूल छिपाकर लाए थे।
इस मामले में कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे 2 किलोग्राम से भी ज्यादा कोकीन मिली। इसकी कीमत 4.25 करोड़ रुपये आंकी गई है।
ड्रग तस्करी की इन लगातार हो रही घटनाओं ने भारत के पश्चिमी तट पर सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में यहां और कड़ी जांच और निगरानी की जरूरत महसूस की जा रही है।