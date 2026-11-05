गुजरात-उत्तराखंड में कर्मचारियों को दीवाली का तोहफा, महंगाई भत्ता 60 से बढ़कर हुआ 63 प्रतिशत
दिवाली से ठीक पहले गुजरात सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। वहीं, उत्तराखंड सरकार ने भी स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राज्य विश्वविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) पे स्केल के तहत वेतन पाने वाले भी शामिल हैं। इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 60 से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा और यह 1 जुलाई, 2026 से लागू होगा। सरकार का यह कदम बढ़ती कीमतों से जूझ रहे लोगों को थोड़ी राहत देने के लिए है। केंद्र सरकार के इसी तरह के फैसले के बाद राज्यों ने भी यह कदम उठाया है।
गुजरात पर पड़ेगा 1,569 करोड़ का बोझ
गुजरात में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फायदा करीब 4.62 लाख कर्मचारियों और 5.07 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा, जिससे उनकी तनख्वाह बढ़ जाएगी। इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर सालाना 1,569 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा। कर्मचारियों को जुलाई से अक्टूबर तक का बकाया (एरियर) इसी नवंबर महीने में मिलेगा। उत्तराखंड की बात करें तो, वहां भी अपने कर्मचारियों के लिए यही बढ़ोतरी लागू की जा रही है। इसमें स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राज्य विश्वविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों के कर्मी शामिल हैं, साथ ही वे भी जो UGC पे स्केल पर वेतन पाते हैं। सरकार की कोशिश है कि इस कदम से मुश्किल आर्थिक दौर में हर किसी को थोड़ी आर्थिक राहत मिल सके।