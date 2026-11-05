गुजरात-उत्तराखंड में कर्मचारियों को दीवाली का तोहफा, महंगाई भत्ता 60 से बढ़कर हुआ 63 प्रतिशत

दिवाली से ठीक पहले गुजरात सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। वहीं, उत्तराखंड सरकार ने भी स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राज्य विश्वविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) पे स्केल के तहत वेतन पाने वाले भी शामिल हैं। इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 60 से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा और यह 1 जुलाई, 2026 से लागू होगा। सरकार का यह कदम बढ़ती कीमतों से जूझ रहे लोगों को थोड़ी राहत देने के लिए है। केंद्र सरकार के इसी तरह के फैसले के बाद राज्यों ने भी यह कदम उठाया है।