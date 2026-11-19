ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को TIME100 नेक्स्ट इंडिया 2026 सूची में मिली जगह
ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को भारत के अंतरिक्ष सफर में उनके खास योगदान के लिए TIME100 नेक्स्ट इंडिया 2026 की लिस्ट में जगह मिली है। जून 2025 में Axiom-4 मिशन के दौरान वे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) जाने वाले पहले भारतीय बने थे।
राकेश शर्मा की 1984 की ऐतिहासिक उड़ान के बाद भारत के लिए यह एक बहुत बड़ा और गर्व का पल था।
शुभांशु शुक्ला गगनयान 2027 की तैयारी में
शुक्ला की कहानी लगन और दृढ़ संकल्प की मिसाल है। उन्हें 2019 में गगनयान प्रोग्राम के लिए चुना गया था। इसके बाद उन्होंने ISRO और रूस में कड़ी ट्रेनिंग ली। इस दौरान उन्होंने सीमित बजट और दुनिया भर की कई मुश्किलों का सामना किया।
ISS की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग किए। इन प्रयोगों से भारत के रिसर्च के क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिला। अब वे 2027 में गगनयान की पहली मानवयुक्त टेस्ट फ्लाइट के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनका मकसद है कि भारत पहली बार खुद के दम पर इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने में कामयाब हो सके।