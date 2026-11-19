शुक्ला की कहानी लगन और दृढ़ संकल्प की मिसाल है। उन्हें 2019 में गगनयान प्रोग्राम के लिए चुना गया था। इसके बाद उन्होंने ISRO और रूस में कड़ी ट्रेनिंग ली। इस दौरान उन्होंने सीमित बजट और दुनिया भर की कई मुश्किलों का सामना किया।

ISS की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग किए। इन प्रयोगों से भारत के रिसर्च के क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिला। अब वे 2027 में गगनयान की पहली मानवयुक्त टेस्ट फ्लाइट के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनका मकसद है कि भारत पहली बार खुद के दम पर इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने में कामयाब हो सके।