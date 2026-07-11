ग्रेटर नोएडा: 194 करोड़ रुपये का नया पुल बना, 2 हफ्ते में ही उखड़ गई सड़क

निवासियों ने DFCCIL और रेलवे अधिकारियों से दखल की मांग की

यह 1.6 किलोमीटर लंबा पुल जेटा 1 और डेल्टा 1 जैसे कई महत्वपूर्ण इलाकों को जोड़ता है, जिससे यह स्थानीय लोगों के लिए एक अहम रास्ता है। कुछ निवासियों को पुल के निर्माण में संभावित खामियां दिख रही हैं और वे चाहते हैं कि DFCCIL और रेलवे के अधिकारी तुरंत इस मामले में दखल दें। एक मोटर चालक अमित चौहान ने कहा, "क्षतिग्रस्त हिस्से की तुरंत मरम्मत होनी चाहिए, नहीं तो यह सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है।" फिलहाल अस्थायी रूप से कुछ मरम्मत का काम शुरू हुआ है, लेकिन अधिकारी कोई ठोस जवाब दें, इसका सभी को इंतजार है।