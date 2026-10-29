ग्रेटर नोएडा: बिन बताए FD तोड़ी, साइन भी नहीं; PNB में कैसे हुआ 35 करोड़ का घोटाला?

ये मामला ग्रेटर नोएडा के सेक्टर पाई वन स्थित PNB बैंक शाखा का है। खाताधारकों का कहना है कि उन्होंने न कोई लेन-देन किए न उन्हें बैंक की ओर से पैसे निकलने का कोई मैसेज आया। जब ग्राहक खाते की जांच करने पहुंचे तो कई में FD का बैलेंस जीरो हो गया।

जिन खातों में 3-4 लाख रुपये जमा थे, उनमें केवल 15,000 रुपये ही बचे।

कुछ खातों में से सरकारी मुआवजे की करोड़ों की राशि हो गायब हो गई।