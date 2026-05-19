दिल्ली-NCR में बढ़े वायु प्रदूषण के बाद GRAP-1 लागू, जानिए किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

संभावना

आने वाले दिनों में और खराब हो सकता है AQI

समीक्षा के दौरान पाया गया कि भारतीय मौसम विभाग (IMD) और IITM के अनुमान के मुताबिक, आने वाले दिनों में भी हवा की गुणवत्ता इसी श्रेणी में बनी रह सकती है। इसी को देखते हुए पूरे दिल्ली-NCR में GRAP‑1 के तहत सभी उपाय तुरंत लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। CAQM ने एजेंसियों को निर्देश दिया है कि GRAP‑1 के तहत तय सभी उपायों को सख्ती से लागू किया जाए। इसका मकसद AQI को खराब होने से रोकना है।