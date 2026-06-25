सरकार ने वाणिज्यिक और औद्योगिक LPG उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है

सरकार ने वाणिज्यिक-औद्योगिक LPG पर लगी सभी पाबंदियां हटाईं, अमेरिका-ईरान में तनाव कम होने का असर

लेखन आबिद खान 08:39 pm Jun 25, 202608:39 pm

क्या है खबर?

अमेरिका और ईरान में तनाव कम होने के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने गैर-घरेलू LPG पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया में तनाव कम होने के बाद आपूर्ति को युद्ध से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। हालांकि, ये छूट केवल औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG वालों के लिए ही है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अभी भी पाबंदियां लागू हैं।