सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए पासपोर्ट और वीजा नियमों में ढील दी है

सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए पासपोर्ट-वीजा नियमों में दी ढील, जानिए क्या होगा फायदा

लेखन भारत शर्मा 06:58 pm Nov 05, 202606:58 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने भारत में रह रहे कई श्रेणियों के विदेशी नागरिकों, शरणार्थियों और प्रवासियों को पासपोर्ट-वीजा नियमों में बड़ी राहत दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, आप्रवासन और विदेशी (छूट) (संशोधन) आदेश, 2026 लागू कर दिया गया है। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक शरणार्थियों, श्रीलंकाई तमिलों, तिब्बतियों और कुछ खास पाकिस्तानी नागरिकों को पासपोर्ट नवीनीकरण की शर्तों में छूट दी गई है। आइए जानते हैं इससे किसे और क्या फायदा होगा।