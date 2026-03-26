हर नागरिक के लिए 60 दिन का ईंधन मौजूद, प्रधानमंत्री मोदी कल मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे

पश्चिम एशिया में तनाव के बीच ईंधन के संकट को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार ने लोगों को आश्वस्त किया है कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में ईंधन का स्टॉक मौजूद है। गुरुवार को पेट्रोलियम मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि उसके पास लगभग 2 महीने के लिए पर्याप्त तेल और ईंधन का भंडार है और लोगों को अफवाहों पर घबराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि देश की ऊर्जा स्थिति स्थिर और नियंत्रण में है।

चिंता सोशल मीडिया पर वीडियो की वजह से घबराहट पैदा हुई मंत्रालय ने बताया कि कुछ चुनिंदा पंपों पर घबराहट में कतार लगी, जो सोशल मीडिया पर जानबूझकर फैलाई गई गलत वीडियो के कारण हुईं। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे पंपों पर मांग में वृद्धि के बावजूद, सभी उपभोक्ताओं को ईंधन मिला और तेल कंपनियों के डिपो रात भर चालू रहे। अधिकारियों ने बताया कि तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंपों को दी जाने वाली क्रेडिट अवधि को 1 दिन की अनुमति से बढ़ाकर 3 दिन से अधिक किया है।

भंडार 6 नहीं 75 दिन का कुल भंडार क्षमता है मंत्रालय ने बताया कि भारत दुनिया के 41 से अधिक आपूर्तिकर्ताओं से पहले की तुलना में अधिक कच्चा तेल आयात कर संकट की भरपाई कर रहा है। अधिकारियों ने बताया कि कुछ जगह सिर्फ 6 दिन के भंडार बचने की बात है, जो गलत है। वास्तविक भंडार क्षमता 75 दिन की है। कंपनियों ने आपूर्ति सुनिश्चित की है। अधिकारियों ने कहा कि वैश्विक हालात चाहे जो हो, लेकिन भारत में हर नागरिक के लिए 60 दिन की आपूर्ति मौजूद है।

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बैठक प्रधानमंत्री मोदी कल मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। इस दौरान वे पश्चिम एशिया में उभरती स्थिति की समीक्षा और भारत पर गैस-तेल को लेकर इसके प्रभावों का आकलन करेंगे। बैठक में आपूर्ति श्रृंखला, ऊर्जा सुरक्षा और विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सहित तैयारियों के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चुनाव वाले राज्य इसमें भाग नहीं लेंगे।

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गैस LPG का उत्पादन बढ़ा, आयात पर निर्भरता घटी मंत्रालय ने बताया कि LPG का घरेलू उत्पादन 40 प्रतिशत तक बढ़ा है, जो आवश्यकता से 60 प्रतिशत अधिक है। इससे शुद्ध आयात घटा है और आयात की आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो रहा है। मंत्रालय ने बताया कि देश में LPG की कमी नहीं है क्योंकि अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों से कई मीट्रिक टन के कार्गों सुरक्षित हैं और 22 भारत पहुंच रहे हैं। पैनिक बुकिंग पहले 89 लाख थी, जो 50 लाख पर आ गई है।