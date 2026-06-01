सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों को हरी झंडी, कुल 38 हुए; 12वीं महिला जज वी मोहना ने रचा इतिहास

वी मोहन बनीं सुप्रीम कोर्ट की 12वीं महिला जज

नए जजों में जस्टिस शीला नागू, जस्टिस श्री चंद्रशेखर, जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस अरुण पल्ली और सीनियर एडवोकेट वी मोहना शामिल हैं। वी मोहना इसलिए भी चर्चा में हैं क्योंकि वे सुप्रीम कोर्ट की बेंच में शामिल होने वाली 12वीं महिला जज होंगी। वे जस्टिस इंदु मल्होत्रा के बाद दूसरी ऐसी वकील हैं जिन्हें सीधे वकालत से सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है। 5 में से 4 जजों को हाई कोर्ट का लंबा अनुभव है, जबकि वी मोहना सीधे बार से आई हैं।