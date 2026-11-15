तिरुवनंतपुरम सोना लूट: पुलिस को शक- सिर्फ चोरी नहीं, 'कारोबारी बदले' की थी साजिश, 5 गिरफ्तार

12 नवंबर को, 2 लोगों ने नंदकुमार को उनके घर जाते समय रोका और सोने से भरा उनका बैग छीन लिया। पुलिस से बचने के लिए उन्होंने गाडिया भी बदलीं। लूट को अंजाम देने वाले 3 संदिग्धों को वायनाड से पकडा गया है।

वहीं, इस साजिश में मदद करने वाले 2 अन्य लोगों को तिरुवनंतपुरम में हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने उनकी कार से 448 ग्राम सोने का एक बिस्किट बरामद किया है।

एक और संदिग्ध, श्रवण, अभी भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जांच अभी भी चल रही है और पुलिस आगे की पूछताछ के साथ-साथ CCTV फुटेज भी खंगाल रही है।