गोवा नाइट क्लब के मालिक ने अग्निकांड पर चुप्पी तोड़ी, लुकआउट नोटिस जारी

गोवा नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा ने अग्निकांड पर चुप्पी तोड़ी

लेखन गजेंद्र 11:28 am Dec 08, 202511:28 am

क्या है खबर?

गोवा के अरपोरा स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में शनिवार रात लगी भीषण आग के बाद क्लब के मालिक सौरभ लूथरा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने सोमवार को अपनी पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया में सोशल मीडिया पर कहा कि बर्च में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हुई जान-माल की हानि पर प्रबंधन ने गहरा दुःख व्यक्त किया है और गहराई से हिल गया है। उन्होंने कहा कि वह मृतकों और घायलों के परिजनों के साथ दृढ़ता से खड़े हैं।