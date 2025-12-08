गोवा नाइट क्लब के मालिक ने अग्निकांड पर चुप्पी तोड़ी, लुकआउट नोटिस जारी
क्या है खबर?
गोवा के अरपोरा स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में शनिवार रात लगी भीषण आग के बाद क्लब के मालिक सौरभ लूथरा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने सोमवार को अपनी पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया में सोशल मीडिया पर कहा कि बर्च में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हुई जान-माल की हानि पर प्रबंधन ने गहरा दुःख व्यक्त किया है और गहराई से हिल गया है। उन्होंने कहा कि वह मृतकों और घायलों के परिजनों के साथ दृढ़ता से खड़े हैं।
बयान
सौरभ लूथरा ने क्या कहा?
लूथरा ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "घटना को लेकर प्रबंधन बहुत आहत है और बर्च में इस बुरी घटना में हुई जान-माल की दुखद क्षति से बहुत सदमे में है। इस दुख और बहुत ज़्यादा परेशानी की घड़ी में, प्रबंधन मृतकों और घायलों के परिवारों के साथ पूरी तरह से खड़ा है, और पूरी ईमानदारी से अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता है। प्रबंधन मुश्किल समय से गुजर रहे प्रभावित लोगों को आगे भी हर तरह की मदद और सहयोग देगा।"
नोटिस
मालिकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी
आग लगने के मामले में पुलिस ने अभी तक क्लब के मुख्य महाप्रबंधक राजीव मोदक, महाप्रबंधक विवेक सिंह, बार प्रबंधक राजवीर सिंघानिया, गेट प्रबंधक प्रियांशु ठाकुर और अपार्टमेंट संचालन प्रबंधक भरत सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। मालिक सौरव और गौरव लूथरा के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और बिना दस्तावेज लाइसेंस लेने समेत कई आरोपों में गिरफ्तारी वारंट और लुकआउट नोटिस जारी है। उनका देश छोड़कर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।