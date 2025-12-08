गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में सभी 25 पीड़ितों की पहचान उजागर, क्लब के 4 अधिकारी गिरफ्तार

गोवा के अरपोरा स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में शनिवार देर रात लगी भीषण आग में जान गंवाने वाले 25 लोगों की पहचान हो गई है। पुलिस ने बताया कि इनमें 20 कर्मचारी और 5 पर्यटक हैं। अभी तक 17 शवों का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है और 6 शव परिवारों को सौंप दिए गए हैं। पुलिस ने बताया कि 25 में 23 पर जलने के कोई निशान नहीं थे, जबकि 2 शव बुरी तरह जल गए थे।

आग 23 लोगों की दम घुटने से हुई है मौत पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 23 लोगों के शरीर पर जलने का कोई निशान न होने से पता चला कि उनकी मौत दम घुटने से हुई है। आग लगने के बाद लोग बचने के लिए रसोई-बेसमेंट भागे थे, जिससे उनका बचना नामुमकिन हो गया। मृतकों में दिल्ली के पर्यटक सरोज जोशी, अनीता जोशी, कमला जोशी, विनोद कुमार और कर्नाटक के पर्यटक इशाक शामिल हैं। कर्मचारियों में 4-4 उत्तराखंड, नेपाल, 3-3 झारखंड, महाराष्ट्र, बाकी असम, उत्तर प्रदेश और बंगाल के थे।

गिरफ्तार पुलिस ने क्लब के 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया पुलिस ने क्लब के मुख्य महाप्रबंधक राजीव मोदक समेत महाप्रबंधक विवेक सिंह, बार प्रबंधक राजवीर सिंघानिया और गेट मैनेजर प्रियांशु ठाकुर को गिरफ्तार किया है। क्लब के मालिक सौरव और गौरव लूथरा के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और सुरक्षा मंजूरी के बिना संचालन सहित कई आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। सरकार ने 2023 में क्लब संचालन की अनुमति देने पर 3 वरिष्ठ अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया है, जिनमें तत्कालीन पंचायत निदेशक भी शामिल हैं।

आग क्लब में थे केवल 2 गेट पुलिस का कहना है कि क्लब में आग लगने के बाद उसके लकड़ी के ढांचे और फ़र्नीचर के कारण और भी भड़क गई, जिससे लोगों को निकलने का मौका नहीं मिला। क्लब में केवल 2 निकास द्वार थे, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। हालांकि, कोई विस्फोट नहीं हुआ था। पुलिस ने क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं और फरार हैं।

