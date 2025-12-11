संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान पर हवाई हमलों को लेकर पाकिस्तान की निंदा

सुरक्षा नागरिकों की पूर्ण सुरक्षा की मांग हरीश ने कहा, "हम संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून का पूर्ण सम्मान करने और निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा पर ध्यान देने की मांगों का समर्थन करते हैं। ऐसे कार्य विश्व व्यापार संगठन (WTO) के मानदंडों का उल्लंघन हैं और कठिन परिस्थितियों में पुनर्निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे कमजोर राष्ट्र के खिलाफ खुली धमकियां और युद्ध के कृत्य के समान हैं।" इस दौरान उन्होंने अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और स्वतंत्रता के प्रति अपने दृढ़ समर्थन की पुष्टि की।

बातचीत तालिबान के साथ बातचीत का आह्वान किया भारत ने पाकिस्तान की ओर से "व्यापार और पारगमन आतंकवाद" पर भी गंभीर चिंता जताई, जिसमें अफगानिस्तान के लिए महत्वपूर्ण पहुंच मार्गों को बंद करना शामिल है। राजदूत हरीश ने बैठक में तालिबान के साथ व्यावहारिक और सुसंगत बातचीत का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय नीति को सकारात्मक कार्रवाइयों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बता दें कि अफगानिस्तान एक भू-आबद्ध देश है, जो आवश्यक आपूर्ति के लिए सीमा पार आवागमन पर निर्भर है।

Advertisement