सांप के काटने से गोवा कांग्रेस के नेता केतन भाटीकर का निधन

पोंडा उप-चुनाव की चुनौती के बाद संवेदनाएं

केतन भाटीकर ने पोंडा उपचुनाव रद्द किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वे हमेशा से जनसेवा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे।

विपक्ष के नेता यूरी आलेमाओ ने उनके काम की प्रशंसा करते हुए कहा, "जनसेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा।"

पार्टी के सदस्य उन्हें एक ऐसे शख्स के रूप में याद कर रहे हैं, जिन्होंने सचमुच बदलाव लाने का काम किया। इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार को लगातार संवेदनाएं और समर्थन मिल रहा है।