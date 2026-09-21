कारीगरों के मसीहा जीएन गोपीकृष्ण का निधन, प्राडा से बचाई थीं कोल्हापुरी चप्पलें

गोपीकृष्ण ने सभी पक्षों को एक मंच पर लाकर कारीगरों की कोल्हापुरी चप्पलों के डिजाइनों को प्राडा से संरक्षित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने यारगट्टी के पास मेकलमराडी गांव में 'मीतन' नाम का एक संगठन स्थापित किया, जिसने महिलाओं को घरों की सजावट का सामान निर्यात करने के अवसर दिए। इसके अलावा, बेलागावी जिले के कडोली गांव में बीरेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक ग्रामीण कौशल प्रशिक्षण केंद्र भी खोला। इस केंद्र में महिलाओं को भेड़ की ऊन और चमड़े से उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता था।