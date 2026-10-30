भूटान में ग्लेशियल झील फटने से असम और पश्चिम बंगाल में हाई अलर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर)

भूटान में ग्लेशियल झील फटने से असम और पश्चिम बंगाल में हाई अलर्ट, बाढ़ के आसार

लेखन गजेंद्र 09:29 am Oct 30, 202609:29 am

क्या है खबर?

भूटान के ऊंचाई वाले हिमालयी इलाके में एक बड़ा ग्लेशियल झील फट गया है, जिससे बाढ़ की संभावना को देखते हुए असम और पश्चिम बंगाल के निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) से सोलर पावर से चलने वाले सिंचाई प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है और हाईवे का एक हिस्सा मलबे से बंद हो गया है। अभी किसी भी हिस्से में लोगों के हताहत होने की खबर नहीं है।