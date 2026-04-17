'मेड इन इंडिया' पर दुनिया का सबसे कम भरोसा, जर्मनी टॉप पर; सर्वे में खुलासा
हाल ही में हुए एक वैश्विक सर्वे से पता चला है कि 'मेड इन इंडिया' प्रोडक्ट्स पर दुनिया के 12 देशों में सबसे कम भरोसा किया जाता है। इन देशों में से सिर्फ 27% लोग ही मानते हैं कि भारतीय उत्पाद भरोसेमंद होते हैं। हालांकि, यह खबर उतनी अच्छी नहीं है, पर इसका एक मतलब यह भी है कि अब दुनियाभर में भारतीय प्रोडक्ट्स को पहचाना जा रहा है। 'मेक इन इंडिया' जैसे अभियानों की बदौलत ही यह पहचान बन पाई है।
66% भरोसे के साथ जर्मनी सबसे आगे
इस भरोसे के मामले में जर्मनी 66% के साथ सबसे ऊपर है। उसके बाद स्विट्जरलैंड (64%) और जापान (63%) का नंबर आता है। अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों 55% भरोसे के साथ मध्यम स्थान पर हैं। भारत मेक्सिको (28%) से ठीक पीछे, 27% पर है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि भारतीय प्रोडक्ट्स को अगर विश्व बाजार में अपनी जगह बनानी है, तो उनकी क्वालिटी और ब्रांडिंग को और बेहतर बनाने की जरूरत है।