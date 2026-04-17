'मेड इन इंडिया' पर दुनिया का सबसे कम भरोसा, जर्मनी टॉप पर; सर्वे में खुलासा देश Apr 17, 2026

हाल ही में हुए एक वैश्विक सर्वे से पता चला है कि 'मेड इन इंडिया' प्रोडक्ट्स पर दुनिया के 12 देशों में सबसे कम भरोसा किया जाता है। इन देशों में से सिर्फ 27% लोग ही मानते हैं कि भारतीय उत्पाद भरोसेमंद होते हैं। हालांकि, यह खबर उतनी अच्छी नहीं है, पर इसका एक मतलब यह भी है कि अब दुनियाभर में भारतीय प्रोडक्ट्स को पहचाना जा रहा है। 'मेक इन इंडिया' जैसे अभियानों की बदौलत ही यह पहचान बन पाई है।