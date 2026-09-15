मिर्च के धुएं से गाजियाबाद में परिवार को बंधक बनाया, लाखों के शादी के गहने लूटे

सोमवार की रात गाजियाबाद के कल्छीना गांव में 6 हथियारबंद लोग एक घर में घुस आए। उन्होंने घर के अंदर मिर्च का धुआं छोड़ दिया। मिर्च के धुएं से घबराकर घर से बाहर आए आठ लोगों के परिवार, जिसमें छह बच्चे भी शामिल थे, को इन लोगों ने बंधक बना लिया।

डकैतों ने परिवार के एक सदस्य को बांध दिया और विरोध कर रहे दूसरे सदस्य को चोट पहुंचाई। वे शादी के लिए घर में रखे गहने लेकर फरार हो गए। हालांकि, परिवार ने बताया कि जिस नकदी या चांदी की तलाश में डकैत आए थे, वह उनके पास नहीं थी।