गाजियाबाद: मॉल के बेसमेंट में मिला 7 वर्षीय मासूम का शव, दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने का आरोप
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उत्तर प्रदेश के ग़ाज़ियाबाद में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक निर्माणाधीन मॉल में काम करने वाले एक व्यक्ति की 7 साल की बेटी शुक्रवार शाम को अचानक लापता हो गई थी। कुछ ही घंटों बाद उसी मॉल के बेसमेंट में उसका शव मिला। परिवार का आरोप है कि बच्ची का अपहरण किया गया और उसके बाद दुष्कर्म करते हुए हत्या कर दी गई।
पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया
इस मामले में पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। बच्ची के पिता ने बताया था कि उन्होंने 2 लोगों को उसे ले जाते हुए देखा था, जिसके बाद पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। अधिकारियों के मुताबिक, शुरुआती सबूत किसी हिंसक हमले की ओर इशारा कर रहे हैं। पुलिस ने हत्या, दुष्कर्म और अपहरण के आरोप में मामला दर्ज किया है। पीड़ित परिवार अब इंसाफ की मांग कर रहा है।