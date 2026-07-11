गाजियाबाद: मॉल के बेसमेंट में मिला 7 वर्षीय मासूम का शव, दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने का आरोप

पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया

इस मामले में पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। बच्ची के पिता ने बताया था कि उन्होंने 2 लोगों को उसे ले जाते हुए देखा था, जिसके बाद पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। अधिकारियों के मुताबिक, शुरुआती सबूत किसी हिंसक हमले की ओर इशारा कर रहे हैं। पुलिस ने हत्या, दुष्कर्म और अपहरण के आरोप में मामला दर्ज किया है। पीड़ित परिवार अब इंसाफ की मांग कर रहा है।